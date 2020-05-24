Перестрелка на юге Москвы: объявлен план "Перехват"

Разыскивают две иномарки
В Москве введён план "Перехват" после стрельбы на юге города. Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах, стрельба велась на территории автостоянки жилого комплекса на Каширском шоссе.
Разыскиваются две иномарки - "Форд Фокус" и "Тойота Камри". На них скрылись участники перестрелки.
Отношения с помощью оружия выясняли не менее восьми человек. На месте инцидента работают криминалисты и следователи.
По предварительной информации погибших и пострадавших в результате перестрелки нет.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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