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Перестрелка на юге Москвы: объявлен план "Перехват"

19:38
  • воскресенье
  • 24 мая 2020

Разыскивают две иномарки

В Москве введён план "Перехват" после стрельбы на юге города. Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах, стрельба велась на территории автостоянки жилого комплекса на Каширском шоссе.
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Разыскиваются две иномарки - "Форд Фокус" и "Тойота Камри". На них скрылись участники перестрелки.

Отношения с помощью оружия выясняли не менее восьми человек. На месте инцидента работают криминалисты и следователи. 

По предварительной информации погибших и пострадавших в результате перестрелки нет.

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