Перестрелка на юге Москвы: объявлен план "Перехват"

Разыскивают две иномарки

В Москве введён план "Перехват" после стрельбы на юге города. Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах, стрельба велась на территории автостоянки жилого комплекса на Каширском шоссе.

Разыскиваются две иномарки - "Форд Фокус" и "Тойота Камри". На них скрылись участники перестрелки.

Отношения с помощью оружия выясняли не менее восьми человек. На месте инцидента работают криминалисты и следователи.

По предварительной информации погибших и пострадавших в результате перестрелки нет.

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