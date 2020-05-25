В мэрии рассказали о следующем этапе снятия ограничений в Москве

Первым делом нужно открывать непродовольственную торговлю и сферу бытовых услуг

В мэрии Москвы рассказали о деталях следующего этапа снятия ограничительных мер из-за COVID-19. Как указал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, на очереди – открытие непродовольственной торговли, которая очень важна для экономики города и в которой занято большое число людей.

"Когда у нас не работает непродовольственная торговля, то, хоть сама промышленность и открыта, это существенно ограничивает производство. Промышленности невыгодно работать "на склад", ей начинает не хватать оборотных средств", - сказал Ефимов в интервью РИА Новости.

Кроме того, следующим шагом должно стать открытие сферы бытовых услуг.

Ранее Роспотребнадзор назвал критерии для снятия введенных из-за COVID-19 ограничений. В частности, это коэффициент распространения инфекции.

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