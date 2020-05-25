ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России предложили снизить возраст для надбавки к пенсии

08:24
  • понедельник
  • 25 мая 2020

Это может произойти в 2021 году

В Госдуму внесли законопроект, снижающий возраст для начисления надбавки к пенсии с 80 до 75 лет. Размер надбавки составляет 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. 
Сделан прогноз о снижении пенсионного возраста в России

Соответствующие поправки предлагается внести в закон "О страховых пенсиях". Они могут вступить в силу с 1 января 2021 года.

По мнению авторов, их инициатива обеспечит более достойный уровень жизни престарелым россиянам, большинство из которых имеют хронические заболевания. 

"Во многих странах гражданам, достигшим 75 лет, предоставляются различные доплаты и меры социальной поддержки... В настоящее время накоплены финансовые ресурсы, которые могли бы быть направлены на повышение уровня пенсионного обеспечения лиц, достигших возраста 75 лет", - сообщили РИА Новости в пресс-службе главы парламентского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова, который стал одним из авторов законопроекта. 

Парламентарии подчеркнули, что Всемирная организация здравоохранения относит к лицам старческого возраста всех людей, достигших 75 лет. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пенсионеры
Пенсионеры
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.