В России предложили снизить возраст для надбавки к пенсии

Это может произойти в 2021 году

В Госдуму внесли законопроект, снижающий возраст для начисления надбавки к пенсии с 80 до 75 лет. Размер надбавки составляет 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.

Соответствующие поправки предлагается внести в закон "О страховых пенсиях". Они могут вступить в силу с 1 января 2021 года.

По мнению авторов, их инициатива обеспечит более достойный уровень жизни престарелым россиянам, большинство из которых имеют хронические заболевания.

"Во многих странах гражданам, достигшим 75 лет, предоставляются различные доплаты и меры социальной поддержки... В настоящее время накоплены финансовые ресурсы, которые могли бы быть направлены на повышение уровня пенсионного обеспечения лиц, достигших возраста 75 лет", - сообщили РИА Новости в пресс-службе главы парламентского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова, который стал одним из авторов законопроекта.

Парламентарии подчеркнули, что Всемирная организация здравоохранения относит к лицам старческого возраста всех людей, достигших 75 лет.

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