Названы сроки победы над COVID-19

В России ситуация стабилизировалась

Прогнозы по поводу развития ситуации с коронавирусом в России оптимистичны. Победа над коронавирусом будет одержана, скорее всего, к осени.

"Я думаю, что к концу лета мы эту заразу победим", - заявил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева и организации "Лига здоровья нации" Лео Бокерия. Академик РАН ответил на вопрос корреспондента РИА Новости.

Днем ранее было объявлено о стабилизации ситуации с пандемией в России. По словам главы Роспотребнадзора, перспективы изменения ситуации "стабильны и благополучны". Анна Попова отметила, ч то к снятию ограничений в ближайшее время могут приступить 44 российских региона.

Попова определила ситуацию с COVID-19 в России как "уверенное плато": наблюдается стабилизация прироста числа заболевших и дальнейшее его снижение. Глава Роспотребнадзора отметила, что в стране удалось "срезать" пик эпидемии.

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