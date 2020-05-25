Как мошенники выманивают деньги у россиян во время пандемии

Эксперты проанализировали более 140 тысяч сообщений с жалобами

В условиях пандемии COVID-19 мошенники освоили новые способы выманивания средств у граждан России. Об этом пишут в понедельник "Известия" со ссылкой на данные проекта ОНФ "За права заемщиков".

Так, чаще всего (почти в 20% случаев) мошенники отправляют ложные сообщения о штрафах, а также пытаются продать поддельные цифровые пропуска.

Вторая по популярности мошенническая схема (15% случаев) – предложения о матпомощи от властей. "Злоумышленники обещают, что, воспользовавшись их услугами, гражданам гарантируется поддержка из бюджета", - пишет газета со ссылкой на данные исследования.

Также распространенный тип мошенничества (10%) - создание фишинговых порталов для оплаты платежей за коммуналку.

Ранее в Сбербанке также рассказали о новых мошеннических схемах, которые активизировались во время пандемии COVID-19.

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