"Сижу без денег": вдова Караченцова рассказала о своем положении

Без помощи сына она бы не справилась

71-летняя актриса Людмила Поргина призналась, что из-за коронавируса она лишилась гонораров за съемки в телепередачах.

"Я сижу без денег. Вижу, какие налоги надо заплатить, и ужасаюсь. Конечно, денег не хватает на все это. А еще у меня четыре попугая, шесть кошек, собака, которую взяли из приюта. Они тоже требуют затрат. <…> Слава Богу, у меня есть невестка и сын, которые меня обеспечивают", - рассказала Поргина sobesednik.ru.

Вдова Николая Караченцова живет в двухэтажном доме в подмосковном поселке Валентиновка. По данным СМИ, особняк оценивается примерно в 400 миллионов рублей. Поргина самоизолировалась вместе с сыном, невесткой и внуками. Она сказала, что родственники стали сильнее ее раздражать во время карантина, но она учится смирению.

Через несколько недель вдова Караченцова хочет отправиться в монастырь. В августе она мечтает уехать на дачу в Болгарию, которую для них с покойным мужем построил сын.

Напомним, что Николай Караченцов умер в 2018 году. У народного артиста РСФСР была раковая опухоль.

Видео: История отношений Поргиной и Караченцова в программе "Вся правда"

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