ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роскачество проверило соблюдение масочного режима

08:57
  • понедельник
  • 25 мая 2020

Объектом мониторинга стали 15 торговых сетей

Масочный режим, введенный из-за коронавируса, в целом соблюдается россиянами. К такому заключению пришли эксперты Роскачества по итогам проверки магазинов 15 торговых сетей в Москве и Белгороде.
В Подмосковье начнут штрафовать людей без маски в общественных местах

Ношение масок и перчаток в магазинах, общественных местах и транспорте с 12 мая обязательно в Москве и в некоторых российских регионах. Роскачество отмечает, что продавцам для работы в условиях пандемии были направлены рекомендации, разработанные Минпромторгом.

Как выполняются эти рекомендации, специалисты Роскачества проверили в магазинах следующих торговых сетей: Eurospar, "Азбука Вкуса", AB Daily, "Пятерочка", "Атак", "Вкусвилл", "Магнит", Billa, "Перекресток", Globus, "Лента", Metro Cash & Carry, "О'кей", "Дикси" и "Ашан". Оказалось, что по большей части как продавцы, так и покупатели режим соблюдают. Хотя небольшие нарушения все же отмечены.

"Так, в магазинах сетей "Магнит" и "Лента" отсутствовали объявления о необходимости носить маски. Правда, в последней соответствующие требования передавались по громкой связи", - отмечается в сообщении.

Проверили эксперты и цены на средства индивидуальной защиты. Самые дорогие маски нашлись в "Азбуке Вкуса", самая высокая цена на перчатки – 129 рублей за пару - в AB Daily. Самые дешевые маски продавались за 20 рублей в Globus, в "Атак" эксперты нашли самые дешевые перчатки, сообщается на сайте организации.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Люди в медицинских масках
Люди в медицинских масках
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.