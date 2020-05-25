Роскачество проверило соблюдение масочного режима

Объектом мониторинга стали 15 торговых сетей

Масочный режим, введенный из-за коронавируса, в целом соблюдается россиянами. К такому заключению пришли эксперты Роскачества по итогам проверки магазинов 15 торговых сетей в Москве и Белгороде.

Ношение масок и перчаток в магазинах, общественных местах и транспорте с 12 мая обязательно в Москве и в некоторых российских регионах. Роскачество отмечает, что продавцам для работы в условиях пандемии были направлены рекомендации, разработанные Минпромторгом.

Как выполняются эти рекомендации, специалисты Роскачества проверили в магазинах следующих торговых сетей: Eurospar, "Азбука Вкуса", AB Daily, "Пятерочка", "Атак", "Вкусвилл", "Магнит", Billa, "Перекресток", Globus, "Лента", Metro Cash & Carry, "О'кей", "Дикси" и "Ашан". Оказалось, что по большей части как продавцы, так и покупатели режим соблюдают. Хотя небольшие нарушения все же отмечены.

"Так, в магазинах сетей "Магнит" и "Лента" отсутствовали объявления о необходимости носить маски. Правда, в последней соответствующие требования передавались по громкой связи", - отмечается в сообщении.

Проверили эксперты и цены на средства индивидуальной защиты. Самые дорогие маски нашлись в "Азбуке Вкуса", самая высокая цена на перчатки – 129 рублей за пару - в AB Daily. Самые дешевые маски продавались за 20 рублей в Globus, в "Атак" эксперты нашли самые дешевые перчатки, сообщается на сайте организации.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"