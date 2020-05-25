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В России зафиксировано 8946 новых случаев коронавируса

10:48
  • понедельник
  • 25 мая 2020

Выздоровели за сутки более пяти тысяч человек

За сутки в России зафиксировано 8946 случаев заражения COVID-19, всего выявлено 353427 человек с заболеванием. Об этом сообщили в понедельник в оперштабе. Там отметили, что десятый день подряд число выявляемых за сутки случаев заражения не превышает 10 тысяч человек.

За сутки скончались 92 человека, передает "Газета.Ru". Выписаны 5499 человек. При этом общее число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией достигло 3633.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, под постоянным наблюдением врачей остаются 287683 человека. За день провели более 260 тысяч тестов на выявление инфекции. Почти девять миллионов - за весь период. 

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