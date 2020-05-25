ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Фото постройневшей Долиной в черных лосинах слили в Сеть

09:39
  • понедельник
  • 25 мая 2020

Ее сфотографировали вместе с внучкой

Ангелина Миончинская, дочь Ларисы Долиной, опубликовала в Instagram фото певицы, которая вместе с внучкой Александрой убирается на территории своего загородного дома. 

Похудевшая Долина пристрастилась к боярышнику
Как менялась Лариса Долина
"Выглядит бомбически": фото Долиной в стильном костюме произвело фурор

64-летняя артистка запечатлена в молодежной толстовке с надписью "Без комментариев", лосинах и кроссовках. Народная артистка России и ее внучка так заняты делом, что не обращают внимание на фотографа. "Мама у меня просто королева", - написала дочь Долиной, вместо последнего слова использовав изображение короны. 

Поклонники заметили, что в последнее время Лариса Долина стала выглядеть еще лучше, чем раньше. Стройной, стильно одетой звезде не дашь и 40 лет. 

Этот снимок Ангелина опубликовала по случаю своего 37-летия. Она призналась, что мама и дочь помогают ей жить и творить. "Это две космические девчонки, - написала Ангелина на английском языке, - у меня есть возможность делать что-то потрясающее, пока они со мной". 

Интернет-пользователи поздравили Ангелину с днем рождения и признались в любви к ее знаменитой матери. 

- Красотки.  

- Нежную, необычную, экстраординарную, мне кажется, очень хорошую, великую дочь великой женщины с днем рождения. 

- Всех люблю, но маму чуточку больше!

- Вы просто бесподобная. И Ларису Александровну, конечно же, очень сильно люблю, горжусь своим кумиром. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Лариса Долина
Лариса Долина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.