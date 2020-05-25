Фото постройневшей Долиной в черных лосинах слили в Сеть

Ее сфотографировали вместе с внучкой

Ангелина Миончинская, дочь Ларисы Долиной, опубликовала в Instagram фото певицы, которая вместе с внучкой Александрой убирается на территории своего загородного дома.

64-летняя артистка запечатлена в молодежной толстовке с надписью "Без комментариев", лосинах и кроссовках. Народная артистка России и ее внучка так заняты делом, что не обращают внимание на фотографа. "Мама у меня просто королева", - написала дочь Долиной, вместо последнего слова использовав изображение короны.

Поклонники заметили, что в последнее время Лариса Долина стала выглядеть еще лучше, чем раньше. Стройной, стильно одетой звезде не дашь и 40 лет.

Этот снимок Ангелина опубликовала по случаю своего 37-летия. Она призналась, что мама и дочь помогают ей жить и творить. "Это две космические девчонки, - написала Ангелина на английском языке, - у меня есть возможность делать что-то потрясающее, пока они со мной".

Интернет-пользователи поздравили Ангелину с днем рождения и признались в любви к ее знаменитой матери.

- Красотки.

- Нежную, необычную, экстраординарную, мне кажется, очень хорошую, великую дочь великой женщины с днем рождения.

- Всех люблю, но маму чуточку больше!

- Вы просто бесподобная. И Ларису Александровну, конечно же, очень сильно люблю, горжусь своим кумиром.

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