В Москве смягчили ограничения из-за коронавируса

Ситуация в столице и регионах постепенно улучшается

В российских регионах, где ситуация с распространением коронавируса улучшается, смягчают ранее введенные ограничения. В понедельник первый этап послаблений в Москве. В столице возобновляет работу каршеринг и частично открываются центры госуслуг "Мои документы". Принимать посетителей начинают МФЦ и в Санкт-Петербурге.

Сотрудница одного из московских банков, Лилия Сафина, работала и во время карантина. Добираться в центр столицы на своем авто было неудобно - машина одна на всю семью. И дорого. Парковка обходилась примерно в 14-15 тысяч в неделю. Сегодня, когда столичные власти постепенно снимают ограничения и разрешили москвичам пользоваться каршерингом, Лилия одной из первых решила воспользоваться этой услугой.

В компаниях, которым разрешено возобновить каршеринговые услуги, отмечают - регистрация и оформление документов на пользование транспортным средством, будет максимально простой, передает "ТВ Центр".

Самое главное - все машины будут тщательно дезинфицировать, чтобы обезопасить клиентов, которые собираются взять авто в аренду. Смягчения в Москве и области теперь распространяются и на МФЦ - они возобновляют работу, но при соблюдении мер безопасности. И на автосалоны и офисы застройщиков и риэлтерских агентств.

Послабления начали действовать и Санкт-Петербурге. Снизить уровень заболеваемости удалось в том числе и благодаря повсеместной дезинфекции, которую коммунальщикам помогают проводить военные. Обеззараживающими растворами обрабатывают не только общественные места, но и производства.

Среди регионов одним из первых на смягчение ограничений пошел Нижний Новгород. Горожанам разрешили выходить на прогулки, открываются магазины одежды и салоны красоты. Примечательно, что мужчин, спешащих в парикмахерские, оказалось больше, чем дам. Как при этом соблюдаются правила предосторожности, проверил лично губернатор.

Новые очаги короновируса зарегистрированы в Югре. На карантин закрыты три населенных пункта. В Северной Осетии обстановка постепенно выравнивается. В республике ежедневно регистрируется примерно 70 новых случаев. И этот показатель держится последние две недели. Не увеличиваясь. Такая тенденция наблюдается более чем в половине российских регионов. Режим послабления сегодня уже введен в 44 субъектах.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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