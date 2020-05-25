ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве смягчили ограничения из-за коронавируса

11:50
  • понедельник
  • 25 мая 2020

Ситуация в столице и регионах постепенно улучшается

В российских регионах, где ситуация с распространением коронавируса улучшается, смягчают ранее введенные ограничения. В понедельник первый этап послаблений в Москве. В столице возобновляет работу каршеринг и частично открываются центры госуслуг "Мои документы". Принимать посетителей начинают МФЦ и в Санкт-Петербурге.
Коэффициент распространения коронавируса в России вернулся к единице

Сотрудница одного из московских банков, Лилия Сафина, работала и во время карантина. Добираться в центр столицы на своем авто было неудобно - машина одна на всю семью. И дорого. Парковка обходилась примерно в 14-15 тысяч в неделю. Сегодня, когда столичные власти постепенно снимают ограничения и разрешили москвичам пользоваться каршерингом, Лилия одной из первых решила воспользоваться этой услугой.

В компаниях, которым разрешено возобновить каршеринговые услуги, отмечают - регистрация и оформление документов на пользование транспортным средством, будет максимально простой, передает "ТВ Центр".

Самое главное - все машины будут тщательно дезинфицировать, чтобы обезопасить клиентов, которые собираются взять авто в аренду. Смягчения в Москве и области теперь распространяются и на МФЦ - они возобновляют работу, но при соблюдении мер безопасности. И на автосалоны и офисы застройщиков и риэлтерских агентств.

Послабления начали действовать и Санкт-Петербурге. Снизить уровень заболеваемости удалось в том числе и благодаря повсеместной дезинфекции, которую коммунальщикам помогают проводить военные. Обеззараживающими растворами обрабатывают не только общественные места, но и производства.

Среди регионов одним из первых на смягчение ограничений пошел Нижний Новгород. Горожанам разрешили выходить на прогулки, открываются магазины одежды и салоны красоты. Примечательно, что мужчин, спешащих в парикмахерские, оказалось больше, чем дам. Как при этом соблюдаются правила предосторожности, проверил лично губернатор.

Новые очаги короновируса зарегистрированы в Югре. На карантин закрыты три населенных пункта. В Северной Осетии обстановка постепенно выравнивается. В республике ежедневно регистрируется примерно 70 новых случаев. И этот показатель держится последние две недели. Не увеличиваясь. Такая тенденция наблюдается более чем в половине российских регионов. Режим послабления сегодня уже введен в 44 субъектах.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Люди на улице в период самоизоляции
Люди на улице в период самоизоляции
Люди во время режима самоизоляции
Люди во время режима самоизоляции
Самоизоляция
Самоизоляция
Люди во время режима самоизоляции
Люди во время режима самоизоляции
Сотрудники полиции во время проверки режима самоизоляции
Сотрудники полиции во время проверки режима самоизоляции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.