В полевом госпитале Буйнакска начали принимать пациентов

В медцентре есть аппараты ИВЛ, УЗИ и рентген

В российских регионах, где пик эпидемии ещё не пройден, усиливают группировку спасателей, также в субъекты направляют дополнительные бригады врачей, передает "ТВ Центр".

В дагестанском городе Буйнакске медики полевого многопрофильного госпиталя приступили к приёму первых пациентов. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны. В медцентре есть всё необходимое оборудование: аппараты ИВЛ, УЗИ, рентген. А также реанимационное отделение и лаборатория для анализа крови.

Полевой госпиталь развернули в кратчайшие сроки - всего за сутки. Подразделения Южного военного округа совершили марш-бросок протяжённостью около 400 километров из пункта постоянной дислокации в Ставрополье. В ближайшее время ещё один полевой медцентр будет развернёт в Ботлихе.

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