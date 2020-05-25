"Красная зона": как медики борются с коронавирусом

Тем, кто ежедневно рискует своим здоровьем, помогает город

Ежедневный рост числа выздоровевших и позитивная динамика в столице – во многом заслуга врачей. В больницах медикам помогают тысячи волонтёров.

Как военные за секунды собирают автомат Калашникова, так врачи – быстро и молча - готовятся к сражению на передовой. На экипировку – минимум времени. Две пары бахил, две пары перчаток, очки, обязательно шапочка и противочумный костюм. В таком облачении врачи работают целую смену в красной зоне. В любом другом виде вход сюда запрещён, передает "ТВ Центр".

Больным нужно постоянное наблюдение. Заболевание непредсказуемое - ухудшение наступает стремительно. Врачи к этому даже морально готовы. Пациенты – нет.

13 апреля больница имени Виноградова приняла первых пациентов с "Ковид-19" и внебольничной пневмонией. Все 280 коек в терапии и 36 в реанимации заполнились за считанные часы. Сохранить жизнь каждого - задача всей команды.

Медикам благодарны не только пациенты. Тем, кто ежедневно рискует своим здоровьем, помогает город. По максимуму взяв на себя бытовые вопросы. Услуги такси, питание, парковка для врачей бесплатны.

Заметна и финансовая поддержка. В Москве, помимо федеральных выплат, врачам и медработникам полагаются также и региональные надбавки. Доплаты получают медики, работающие в "ковидных" больницах, сотрудники лабораторий. Выплата также предусмотрена тем врачам, кто лечит больных с коронавирусом на дому, медперсоналу поликлиник, специализированных КТ-центров, сотрудникам скорой помощи, региональные выплаты предусмотрены для всех медработников, находящихся в непосредственном контакте с больными с подтверждённым диагнозом "Ковид-19".

За апрель надбавки получили более 43-х с половиной тысяч сотрудников медицинских организаций. Сумма выплат без малого 2 млрд. руб. В "красной зоне" работают добровольно. Все. Персонал больницы, волонтёры, студенты.

Анастасия Мартынова, Александр Медведев, "ТВ Центр", Москва.

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