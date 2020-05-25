Венесуэла поблагодарила Иран за поставку топлива

В латиноамериканскую страну прибыл первый танкер

В понедельник президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил Иран за поставку топлива. Накануне первый из пяти танкеров прибыл в латиноамериканскую страну, пишут "Известия".

На его борту - полтора миллиона баррелей нефтепродуктов, крайне необходимых сейчас Венесуэле. Хотя республика обладает собственными запасами углеводородов, она переживает масштабный топливный кризис. У обоих участников сделки - Каракаса и Тегерана - напряжённые отношения с США.

Вашингтон, по сообщениям прессы, рассматривает варианты срыва поставок. В частности, изучает вопрос о введении санкций против экипажей и конфискации судов в портах третьих стран при дозаправке. Президент Ирана Хасан Рухани пригрозил Америке проблемами в случае преследования флотилии.

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