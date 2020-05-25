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Последний звонок для российских школьников прозвучит онлайн

12:22
  • понедельник
  • 25 мая 2020

Пандемия вносит свои коррективы

Последний звонок прозвенит в понедельник почти для 700 тысяч российских школьников. В этом году все мероприятия проводятся онлайн. Масштабную акцию в интернете подготовило Министерство просвещения, передает "ТВ Центр".

Во время прямого эфира в социальной сети педагоги из всех уголков страны говорят свои напутствия выпускникам. Школьники присоединяются к флешмобу и выкладывают видеоролики. Как и полагается в праздничный день – они в нарядных платьях и костюмах. У всех есть возможность сказать слова благодарности учителям и поздравить своих друзей и одноклассников.

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