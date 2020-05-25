В Москве вылечились от COVID-19 почти 4 тысячи пациентов

Столица готовится ко второму этапу снятия ограничений

Общее число выздоровевших от коронавируса пациентов в столице увеличилось до 53 586. Только за прошедшие сутки их количество выросло почти на 4 тысячи.

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 3 746 человек", - сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее в столичной мэрии рассказали о деталях следующего этапа снятия ограничительных мер из-за COVID-19. Там отметили, что на очереди – открытие непродовольственной торговли, которая очень важна для экономики города и в которой занято большое число людей. Следующим шагом должно стать открытие сферы бытовых услуг.

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