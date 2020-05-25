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Число умерших от коронавируса в Москве превысило 2 тысячи

09:35
  • понедельник
  • 25 мая 2020

Это самый низкий показатель с 7 мая - тогда умерли 39 человек

В Москве за последние сутки скончался 41 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. У пациентов также была диагностирована пневмония, сообщили в оперштабе. Общее число умерших с коронавирусной инфекцией достигло 2034 человек, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что общее число выздоровевших от коронавируса пациентов в столице превысило 53 тысячи, отмечает "Газета.Ru". За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3746 человек.

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