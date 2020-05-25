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В Подмосковье вылечились от коронавируса 388 пациентов

10:06
  • понедельник
  • 25 мая 2020

Все они выписаны из больниц

Почти 400 пациентов выписаны из больниц в Подмосковье  за минувшие сутки. Общее число выздоровевших с COVID-19 приближается к 6 тысячам.
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"В Московской области завершили лечение от коронавируса еще 388 заболевших. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию", - сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

С 25 мая в Подмосковье открываются  офисы по продаже квартир и автосалоны. Примут посетителей – пока только юридических лиц и по предварительной записи - центры "Мои документы". Электронные пропуска в области отменены.

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