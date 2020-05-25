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"Вокруг лежат стройматериалы": на могиле Началовой установили памятник

10:22
  • понедельник
  • 25 мая 2020

Работы велись недавно

Родственники установили на могиле Юлии Началовой памятник из черного гранита. Певица, умершая в 2019 году, похоронена на Троекуровском кладбище Москвы. 

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На могиле Началовой завершились работы по установке памятника. На черном граните выведена немного перефразированная строчка из ее песни "Птичка-синичка": "Я взмахну крылом и вверх улечу под облака". В белой раме стоит фотография улыбающейся звезды. 

"Видно, что работы велись недавно, вокруг еще лежат стройматериалы", - рассказали журналисты НТВ. 

Родные Началовой не смогли установить памятник в годовщину ее смерти - 16 марта. Виктор Началов, отец звезды, говорил, что памятник будет простым: "Скромненький, но со вкусом". 

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