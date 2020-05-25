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В Петербурге отметили 120-летие со дня спуска на воду крейсера "Аврора"

12:17
  • понедельник
  • 25 мая 2020

"Аврора" имеет для российского флота особое значение

В Санкт-Петербурге отпраздновали юбилей легендарного крейсера "Аврора" - 120 лет со дня спуска на воду. По флотской традиции круглую дату отметили торжественным построением на знаменитой тиковой палубе, передает "ТВ Центр".

Были подняты государственный флаг и стяг ВМФ. Отличившимся офицерам, мичманам и матросам вручили награды. "Аврора" - участница и один из символов исторических событий - Русско-японской войны и Октябрьской революции 1917-го года. Крейсер имеет статус корабля номер один российского военно-морского флота и находится на вечной стоянке на Петроградской набережной.

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