"Потрясающая сеть": Бокерия оценил работу здравоохранения в условиях пандемии

У России большой опыт в борьбе с инфекциями

Своевременными и адекватными назвал принятые в России меры по борьбе с распространением коронавируса академик РАН Лео Бокерия. Президент Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева и организации "Лига здоровья нации" оценил работу системы здравоохранения.

Бокерия напомнил, что у России большой опыт в борьбе с инфекциями. Со своей задачей справилась широкая медицинская сеть, которая была организована в 20-х годах прошлого века и сохранилась до настоящего времени.

"Понятно, что имея эту потрясающую медицинскую сеть, которую мы, к счастью, сохранили по сегодняшний день, мы имеем возможность очень четко решать все подобные проблемы", - подчеркнул академик в интервью РИА Новости.

Бокерия уверен, что принятые российскими властями меры в ответ на вспышку CОVID-19 были абсолютно адекватными и своевременными.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"