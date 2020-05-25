"Семейный вид": Петросян впервые показал совместное фото с Брухуновой

Юморист отключил комментарии

74-летний Евгений Петросян опубликовал в Instagram совместное фото с 31-летней помощницей Татьяной Брухуновой, которую называют его женой.

Петросян и Брухунова сидят на лавочке в одинаковых пальто и кроссовках. Они надели солнцезащитные очки и изящные головные уборы. Юморист еще и натянул на лицо маску. Возлюбленные отодвинулись друг от друга в целях соблюдения социальной дистанции.

"Семейный вид", - подписал снимок Евгений Петросян.

На днях Брухунова обнародовала фото на лавочке в том же модном наряде, но без Петросяна. "Что ж холодно-то так", - написала она. "Такой женщине нужен стройный высокий кавалер!" - написали ей в комментариях. "Думаю, я справилась с выбором без помощников", - ответила девушка.

Отметим, что Петросян впервые так открыто демонстрирует свои отношения с Брухуновой. Недавно на страницах Петросяна и Брухуновой в соцсети появились снимки их праздничного стола по случаю Пасхи. Очевидно, что предполагаемые супруги отмечали праздник вместе, однако показывать друг друга подписчикам они не стали.

Слухи о романе Петросяна и Брухуновой возникли летом 2018 года. Тогда начался бракоразводный процесс юмориста с Еленой Степаненко. Петросян и Брухунова не комментируют свои отношения.

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