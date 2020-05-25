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Коэффициент распространения коронавируса в России вернулся к единице

11:16
  • понедельник
  • 25 мая 2020

Для второго этапа снятия ограничений нужен показатель 0,8

Коэффициент распространения коронавируса в Москве вырос до максимума с 13 мая и достиг 0,91. В целом по России показатель колеблется в районе единицы.
В России зафиксировано 8946 новых случаев коронавируса

Коэффициент рассчитывается на основании формулы Роспотребнадзора: он показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. В соответствии с рекомендациями ведомства, регионы, где показатель равен или меньше 1, могут переходить к смягчению введенных из-за коронавируса ограничительных мер. При показателе в 0,8 и менее регион может перейти ко второму этапу, а к третьему – если коэффициент опустится до 0,5.

Коэффициент распространения коронавируса ниже единицы отмечен, кроме Москвы, в Подмосковье (0,93), Санкт-Петербурге (0,87), в Нижегородской области (0,86), в Краснодарском крае (0,98) и в Красноярском крае (0,56). В Красноярском крае показатель вырос из-за выявления большого количества случаев на золотодобывающем предприятии, передает ТАСС.

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