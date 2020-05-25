Пугачева трогательно поздравила Орбакайте с 49-летием

Звезда отметит праздник в узком кругу родных

25 мая Кристина Орбакайте принимает поздравления. Заслуженной артистке России исполнилось 49 лет.

Одной из первых Орбакайте поздравила мама - народная артистка СССР Алла Пугачева. "С Днем Рождения, доченька!" - написала Примадонна в соцсети, опубликовав фото Орбакайте.

Как пишет eg.ru, из-за коронавируса Орбакайте отметит день рождения в узком кругу родных. Звезда находится на самоизоляции вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией.

По мнению фанатов, стройная, красивая и обаятельная Орбакайте выглядит гораздо моложе своих лет. И это при том, что она не пользуется услугами пластических хирургов.

- Спасибо за эту талантливую и очень светлую девочку! - пишут Пугачевой в комментариях.

- Вы можете ею гордиться!

- С такой прекрасной семьей и мамой, уверена, у нее все будет всегда хорошо.

- Крис - красотка, тридцатник, не больше.

- Кристиночка, с днем рождения! Икона стиля!

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