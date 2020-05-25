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Пугачева трогательно поздравила Орбакайте с 49-летием

11:40
  • понедельник
  • 25 мая 2020

Звезда отметит праздник в узком кругу родных

25 мая Кристина Орбакайте принимает поздравления. Заслуженной артистке России исполнилось 49 лет. 

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Одной из первых Орбакайте поздравила мама - народная артистка СССР Алла Пугачева. "С Днем Рождения, доченька!" - написала Примадонна в соцсети, опубликовав фото Орбакайте. 

Как пишет eg.ru, из-за коронавируса Орбакайте отметит день рождения в узком кругу родных. Звезда находится на самоизоляции вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией. 

По мнению фанатов, стройная, красивая и обаятельная Орбакайте выглядит гораздо моложе своих лет. И это при том, что она не пользуется услугами пластических хирургов. 

- Спасибо за эту талантливую и очень светлую девочку! - пишут Пугачевой в комментариях. 

- Вы можете ею гордиться!

- С такой прекрасной семьей и мамой, уверена, у нее все будет всегда хорошо. 

- Крис - красотка, тридцатник, не больше. 

- Кристиночка, с днем рождения! Икона стиля!

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