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Мишустин упростил порядок строительства социально значимых объектов

12:38
  • понедельник
  • 25 мая 2020

Глава кабмина провел совещание с вице-премьерами

В борьбе с распространением коронавируса необходимо работать на перспективу. Важно создать базу для развития экономики, использовать существующие и новые возможности. Об этом в понедельник заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Оно прошло в режиме видеоконференции, передает "ТВ Центр".

Глава правительства сообщил об упрощении порядка строительства социально значимых объектов. Премьер подписал документ о внесении изменений в реализацию федеральной адресно-инвестиционной программы. Теперь её можно будет корректировать по упрощённой схеме. Ещё один документ направлен на развитие таможенной службы до 2030 года. Стратегия поможет модернизировать сферу и сделать процессы более прозрачными. Также Михаил Мишустин рассказал о новых субсидиях.

"Подписано постановление, которое устанавливает новые правила представления субсидий из федерального бюджета Российским железным дорогам. Они направлены на уменьшение логистических затрат и сохранение баланса цен на сельхозпродукцию в разных регионах страны. Речь идёт в первую очередь о поставках зерна, овощей, фруктов и других товаров из центральной России и Сибири на Дальний Восток. А из дальневосточных регионов - продукция их сельхозпредприятий в центр страны. Важно, чтобы люди, проживающие в отдалённых регионах, были обеспечены российскими сельхозтоварами по доступным цена", - отметил Мишустин.

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