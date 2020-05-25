Назван возраст заразившихся COVID-19 в Москве

Большая часть – младше 65 лет

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице привел данные о возрасте выявленных за последние сутки заболевших COVID-19 в Москве. По информации оперштаба, более 85% - люди младше 65 лет.

"43,3% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет; 33,2% – от 46 до 65 лет; 9,7% - от 66 до 79 лет, еще 5,1% – старше 80 лет. Также 8,7% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении оперштаба.

Всего за сутки в столице подтверждено 2560 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших COVID-19 в Москве к настоящему времени достигло 166 473 человек.

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