ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роскосмос исключил возможность приватизации Луны

12:07
  • понедельник
  • 25 мая 2020

Участвовать в лунной гонке Россия не будет

Россия не допустит приватизации Луны. Это противоречит всем международным нормам, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
В Роскосмосе отреагировали на планы Трампа по захвату Луны

Рогозин прокомментировал американскую лунную программу "Артемида". Одобренный президентом США Трампом план подразумевает долговременное присутствие американцев на спутнике Земли, разработку ресурсов и создание "зон безопасности" вокруг будущих лунных баз. Другим государством отказано в праве вести в этих зонах какую-либо деятельность.

"Мы в любом случае не допустим приватизации Луны кем бы то ни было. Это противозаконно, это противоречит международному праву", - сказал Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

В то же время, отметил глава Роскосмоса, участвовать в лунной гонке, напоминающей предвыборные соревнования в США между республиканцами и демократами, Россия также не намерена.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Луна за ключей проволокой
Луна за ключей проволокой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.