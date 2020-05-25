Роскосмос исключил возможность приватизации Луны

Участвовать в лунной гонке Россия не будет

Россия не допустит приватизации Луны. Это противоречит всем международным нормам, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Рогозин прокомментировал американскую лунную программу "Артемида". Одобренный президентом США Трампом план подразумевает долговременное присутствие американцев на спутнике Земли, разработку ресурсов и создание "зон безопасности" вокруг будущих лунных баз. Другим государством отказано в праве вести в этих зонах какую-либо деятельность.

"Мы в любом случае не допустим приватизации Луны кем бы то ни было. Это противозаконно, это противоречит международному праву", - сказал Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

В то же время, отметил глава Роскосмоса, участвовать в лунной гонке, напоминающей предвыборные соревнования в США между республиканцами и демократами, Россия также не намерена.

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