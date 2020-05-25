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"Я бы, может, и не возражала": вдова Кобзона готова к новой любви

12:45
  • понедельник
  • 25 мая 2020

Любви все возрасты покорны

69-летняя Нелли Кобзон не исключила, что в ее жизни может появиться новый возлюбленный. 

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Вдова Кобзона ведет активную светскую жизнь, занимается благотворительностью, устраивает выставки. На публике она всегда появляется в цветущем виде. Стройная и элегантная, она выглядит моложе своих лет. 

Время от времени возникают слухи, будто Нелли Кобзон встретила новую любовь. Вдова к этим сплетням относится с юмором. "Если бы у меня появился возлюбленный, кто его знает, я бы, может, и не возражала. Но пока его нет", - цитирует ее starhit.ru

Напомним, что певец Иосиф Кобзон умер в 2018 году от онкологического заболевания. Его вдова тяжело перенесла потерю возлюбленного. Справиться с горем помогли родственники и заботы о наследии мужа.

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