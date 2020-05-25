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Власти: Данные горожан в системе пропусков защищены законодательством

12:26
  • понедельник
  • 25 мая 2020

Информация используется для выдачи цифровых пропусков

Личные данные пользователей столичного портала госуслуг обрабатываются в строгом соответствии с федеральным законодательством. Согласие, которое дают граждане при запросе услуги – типовой документ, заявил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.
С 27 мая в Москве будут действительны только московские цифровые пропуска

В некоторых СМИ ранее появилась информация о том, что пользователи сервиса якобы дают письменное согласие на передачу абсолютно всех данных - "от IP-адреса до номера паспорта и названия работодателя" - любым третьим лицам с практически любыми целями, включая рассылку рекламы. И действителен этот документ на протяжении десяти лет.

"Согласие на обработку персональных данных, на которое соглашаются пользователи сервиса проверки цифровых пропусков на портале i.moscow, является типовым документом для всех членов Московского инновационного кластера. Хранение и обработка персональных данных пользователей портала i.moscow ведется в строгом соответствии с федеральным законом № 152-ФЗ "О персональных данных", - прокомментировал эти сообщения Алексей Фурсин. 

Фурсин пояснил, что данные, указанные при использовании сервиса на i.moscow, используются операторами – в числе которых  департаменты предпринимательства и информационных технологий, а также их подведомственные организации - в процессе выдачи цифровых пропусков для работающих. Проверяется достоверность сведений – в частности, действительно ли человек работает в той организации, которую он указал при оформлении цифрового пропуска, передает ТАСС.

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