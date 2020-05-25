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Московский инновационный кластер запустил сервис поиска бизнес-партнеров

12:15
  • понедельник
  • 25 мая 2020

Функционал платформы постоянно улучшается

Московский инновационный кластер запустил сервис для поиска партнеров по бизнесу. Теперь искусственный интеллект сможет определять потенциальных партнеров на основании контекстного (смыслового) значения поисковых запросов.
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"Функционал платформы постоянно улучшается, чтобы участники кластера могли быстро найти необходимые инструменты для развития и решения своих задач", - сообщила заместитель столичного мэра Наталья Сергунина.

По ее словам, к Московскому инновационному кластеру присоединились более 2,5 тысячи организаций - стартапы, корпорации, промышленные предприятия, образовательные и научные учреждения. Им доступны свыше 200 мер поддержки. В их распоряжении находится набор полезных цифровых инструментов и сервисов, включая поиск новых партнеров, клиентов и инвесторов. Например, крупным компаниям сервис поможет подобрать научную организацию для проведения исследований, а малым и средним предприятиям - подходящих партнеров в определенной сфере.

"Ранее мы реализовали возможность подавать онлайн-заявки на ряд мер поддержки, а сейчас внедрили семантический поиск, позволяющий находить партнеров, взаимодействие с которыми представляется наиболее актуальным для каждого из участников Московского инновационного кластера", - рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Как сообщается на сайте мэра Москвы, в разделе "Меры поддержки" пользователи могут воспользоваться навигатором, чтобы сформировать перечень релевантных результатов. 

"Для этого нужно ответить на три простых вопроса, - говорится в материале. - В дальнейшем на платформе Московского инновационного кластера появится возможность получения уведомлений об изменениях в данном разделе. Также в личном кабинете участника в интерактивном календаре будут отображаться сроки начала и окончания приема заявок на меры поддержки".

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