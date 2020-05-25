Московский инновационный кластер запустил сервис поиска бизнес-партнеров

Функционал платформы постоянно улучшается

Московский инновационный кластер запустил сервис для поиска партнеров по бизнесу. Теперь искусственный интеллект сможет определять потенциальных партнеров на основании контекстного (смыслового) значения поисковых запросов.

"Функционал платформы постоянно улучшается, чтобы участники кластера могли быстро найти необходимые инструменты для развития и решения своих задач", - сообщила заместитель столичного мэра Наталья Сергунина.

По ее словам, к Московскому инновационному кластеру присоединились более 2,5 тысячи организаций - стартапы, корпорации, промышленные предприятия, образовательные и научные учреждения. Им доступны свыше 200 мер поддержки. В их распоряжении находится набор полезных цифровых инструментов и сервисов, включая поиск новых партнеров, клиентов и инвесторов. Например, крупным компаниям сервис поможет подобрать научную организацию для проведения исследований, а малым и средним предприятиям - подходящих партнеров в определенной сфере.

"Ранее мы реализовали возможность подавать онлайн-заявки на ряд мер поддержки, а сейчас внедрили семантический поиск, позволяющий находить партнеров, взаимодействие с которыми представляется наиболее актуальным для каждого из участников Московского инновационного кластера", - рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Как сообщается на сайте мэра Москвы, в разделе "Меры поддержки" пользователи могут воспользоваться навигатором, чтобы сформировать перечень релевантных результатов.

"Для этого нужно ответить на три простых вопроса, - говорится в материале. - В дальнейшем на платформе Московского инновационного кластера появится возможность получения уведомлений об изменениях в данном разделе. Также в личном кабинете участника в интерактивном календаре будут отображаться сроки начала и окончания приема заявок на меры поддержки".

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