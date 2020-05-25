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Зрители "ТВ Центра" помогли собрать деньги на лечение маленького Арсения

12:15
  • понедельник
  • 25 мая 2020

Сумма для семьи была неподъемная

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita собрали средства на лечение 9-месячного Арсения Ларюшкина. Его историю мы рассказывали 19 мая. Для семьи сумма была неподъёмная - 5 миллионов рублей

"ТВ Центр" благодарит всех, кто откликнулся, и подарил ребенку шанс на жизнь. Слова благодарности прислала и мама Арсения:

"Дорогие благотворители и зрители телеканала ТВЦ! Благодарю всех, кто не остался равнодушен к нашей истории! Мы искренне говорим Вам спасибо! Наша семья, столкнувшись с такой бедой, не знала, как дальше жить и что делать, но нашлись Вы, наши спасители! Мы всю жизнь будем Вам благодарны! Спасибо, что помогаете деткам и даете уверенность в завтрашнем дне. С уважением, мама Арсения".

Арсению всего 9 месяцев - он может не только лишиться зрения, но и погибнуть. У мальчика бинокулярная форма ретинобластомы. Рак сетчатки, который поразил оба глаза. Это тот случай, когда дорога каждая минута, и специализированная помощь нужна как можно скорее.

Напомним, "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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