ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кличко решил открыть пляжи для киевлян с 1 июня

13:14
  • понедельник
  • 25 мая 2020

Заработают также детские сады и спорткомплексы

Следующий этап ослабления введенных из-за коронавируса ограничительных мер в Киеве начнется 1 июня. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что начнут работу детские сады, а профтехучилища и вузы примут абитуриентов.
Кличко предупредил украинцев о близкой катастрофе

"С 1 июня, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям города, мы планируем открыть детские сады, спортивные комплексы и залы, фитнес-центры (кроме бассейнов), детско-юношеские спортивные школы, пляжи и зоны отдыха у водоемов. Также с 1 июня будут сняты ограничения на посещение городских кладбищ", - сообщил мэр Киева на пресс-конференции.

Второй этап ослабления ограничений в украинской столице начался 23 мая. Уже открылось большинство магазинов, возобновил работу в обычном режиме наземный общественный транспорт. В городе открыты спортивные и детские площадки в парках, скверах и на придомовых территориях. Кличко напомнил, что, несмотря на ослабление ограничений, ношение масок для киевлян обязательно, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Пляж на берегу Днепра в Киеве
Пляж на берегу Днепра в Киеве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.