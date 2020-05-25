Кличко решил открыть пляжи для киевлян с 1 июня

Заработают также детские сады и спорткомплексы

Следующий этап ослабления введенных из-за коронавируса ограничительных мер в Киеве начнется 1 июня. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что начнут работу детские сады, а профтехучилища и вузы примут абитуриентов.

"С 1 июня, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям города, мы планируем открыть детские сады, спортивные комплексы и залы, фитнес-центры (кроме бассейнов), детско-юношеские спортивные школы, пляжи и зоны отдыха у водоемов. Также с 1 июня будут сняты ограничения на посещение городских кладбищ", - сообщил мэр Киева на пресс-конференции.

Второй этап ослабления ограничений в украинской столице начался 23 мая. Уже открылось большинство магазинов, возобновил работу в обычном режиме наземный общественный транспорт. В городе открыты спортивные и детские площадки в парках, скверах и на придомовых территориях. Кличко напомнил, что, несмотря на ослабление ограничений, ношение масок для киевлян обязательно, передает "Интерфакс".

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