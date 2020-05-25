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Переживший инсульт Алексей Янин начал вставать на ноги

13:12
  • понедельник
  • 25 мая 2020

О нем заботится мама

37-летний актер Алексей Янин, который пять лет назад перенес инсульт и последовавшую за ним кому, показывает успехи в реабилитации. 
Как сейчас выглядит перенесший инсульт 5 лет назад актер Алексей Янин

Янин живет в загородном доме вместе с мамой Ольгой Андреевной. Звезда "Фабрики звезд" Дарья Клюшникова, супруга Янина, навещает его вместе с восьмилетним сыном. По словам Ольги Андреевны, сын всегда с нетерпением ждет жену. 

"Он вообще первое время не разговаривал. Сейчас уже встает, улыбается. Много занимается на тренажерах. Он может сказать мне приятные ласковые слова. Порой гладит меня, обнимает", - цитирует Ольгу Андреевну teleprogramma.pro

О полном выздоровлении речь пока не идет. Мама боится, что сын так и не сможет вернуться к работе: "Он таким будет, скорее всего, на всю жизнь". 

Будучи инвалидом первой группы, Алексей Янин получает пенсию в размере 15 тысяч рублей. Но этих денег не хватает. Ольга Андреевна ежемесячно тратит более 100 тысяч рублей на лечение сына. "Питание, сиделки, лекарства недешево обходятся. Какие-то средства по уходу постоянно покупаю", - рассказала она в эфире программы "Звезды сошлись". 

Янин снялся в таких фильмах и сериалах, как "Опережая выстрел", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...", "Студенты", "Клуб" и так далее. 

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