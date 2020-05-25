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В "Единой России" предварительное голосование проходит в режиме онлайн

14:54
  • понедельник
  • 25 мая 2020

Безопасность и здоровье людей - на первом месте

В понедельник началось предварительное голосование партии "Единая Россия" по отбору кандидатов на выборы различных уровней, которые состоятся в сентябре. Принять участие может любой гражданин России старше 21-го года. В том числе самовыдвиженцы. В настоящий момент уже зарегистрировались свыше шести тысяч кандидатов. Итоги подведут 31 мая. Из-за пандемии коронавируса процедура впервые проводится в электронном формате, передает "ТВ Центр".

"В этом году предварительное голосование проходит полностью в режиме онлайн. Для нас это было непростое решение. Но безопасность и здоровье людей - на первом месте. Безусловно, мы понимали, что к такой форме голосования могут быть вопросы. Хочу заверить, что наша система надежно защищена. Как от внутреннего, так и от внешнего вмешательства. Мы используем самые современные технологии, которые исключают любую возможность подтасовать, как-то поменять результаты, установить личность голосующего или за кого он проголосовал", - отметил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

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