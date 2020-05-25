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В рамках конкурса "Большая перемена" школьников обучат финансовой грамотности

15:00
  • понедельник
  • 25 мая 2020

Лекции проходят онлайн

На  Всероссийском онлайн конкурсе для школьников "Большая перемена" стартовала неделя под лозунгом   "Мой первый бизнес".  Участников ожидают викторины и конкурсы, посвященные предпринимательству и финансовой грамотности. 

Лекции проходят в режиме онлайн. Школьникам предстоит придумать оригинальные бизнес-проекты и предложить решения экономических задач. Цель проекта - дать подросткам возможность проявить себя и получить дополнительные навыки.

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