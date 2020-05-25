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Дарья Мороз заразилась коронавирусом

13:28
  • понедельник
  • 25 мая 2020

Ей пришлось отказаться от съемок

36-летняя актриса Дарья Мороз подхватила коронавирусную инфекцию. Из-за проблем со здоровьем она пропустила финал шоу "Танцы со звездами". 

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Как пишет lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash, 22 мая Мороз узнала результаты теста на COVID-19. Они оказались положительными. 

По данным журналистов, 24 мая Дарье Мороз пришлось отказаться от съемок в "Танцах со звездами". Мороз не комментировала эту информацию. 

Ранее коронавирус выявили у заслуженной артистки России Алены Бабенко, которая тоже участвовала в танцевальном шоу. Ее госпитализировали, сейчас она чувствует себя хорошо.

Мороз снялась в таких фильмах и сериалах, как "Содержанки", "Триада", "Право на ошибку", "Коллектор", "Дурак" и так далее. Она была замужем за режиссером Константином Богомоловым.

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