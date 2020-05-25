Желтый – хит сезона: названы идеальные цвета для онлайн-встреч на карантине

Для свиданий все же лучше красный

Встречи и конференции в ставшей популярной в период пандемии коронавируса онлайн-платформе Zoom требуют вдумчивого подхода к выбору одежды, утверждает основательница популярного сайта о моде Styled By Susie и стилистка Сьюзи Хаслер.

Беспроигрышный вариант, заверяет модный эксперт – желтый цвет. Такие наряды способствуют повышению настроения. Желтый цвет оказывает положительное энергетическое воздействие на окружающих, утверждает Хаслер.

Для рабочих звонков идеален черный цвет. Он сочетает в себе элегантность и силу. Эксперт напоминает, что по этой причине певица Адель выбрала черное мини-платье для фото, на котором впервые показала свою фигуру после похудения на 45 килограммов.

На первые свидания после карантина лучше всего явиться в красном. Этот цвет всегда привлекает внимание. Если же цель – повысить чувствительность, то больше подойдет розовая одежда.

На совещания, по мнению модного эксперта, лучше надевать голубой наряд. Цвет вселяет чувство уверенности и повышает доверие к говорящему. Неспроста Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с детьми поблагодарили медицинских работников в онлайн-трансляции именно в одежде этого оттенка, приводит комментарий стилиста Daily Mail.

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