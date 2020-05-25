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Путин обсудил с Белозеровым ситуацию в железнодорожной отрасли

14:40
  • понедельник
  • 25 мая 2020

Президент встретился с главой РЖД

Ситуацию в железнодорожной отрасли обсудили в понедельник в Кремле. Владимир Путин встретился с генеральным директором компании РЖД Олегом Белозёровым. Впервые за последнее время лично. Белозёров доложил президенту, что чистая прибыль предприятия в прошлом году выросла в три раза.
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Путин: Это ключевое направление транспорта вообще для России с учётом её территории, исторически так сложилось, по объёму грузоперевозок, по значимости для экономики в целом. Но особое внимание я вас просил уделить вопросам инвестиционной деятельности компании. От того, как наши крупнейшие естественные монополии осуществляют свою инвестпрограмму, будет зависеть и зависит самочувствие экономическое, социальное самочувствие коллективов и экономическое состояние многих отраслей, которые работают, в том числе, на "Российские железные дороги".

Белозеров: За первые 4 месяца мы уже проинвестировали 122 миллиарда, мы купили 163 единицы тягового подвижного состава – это локомотивы, это более 5 уровней передела, мы вам докладывали. Наши инвестпрограммы – это почти 2 миллиона человек работающих.

Успешно работают цифровые сервисы. В сегменте грузовых перевозок наблюдается рост - несмотря на сложности, связанные с влиянием пандемии на экономику. На теме борьбы с коронавирусом остановились отдельно. Белозёров сообщил, что 100 тысяч сотрудников РЖД переведены на удалённую работу. А медицинские подразделения компании оказывают помощь пациентам в Москве, Воронеже, на Сахалине и в других регионах.

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