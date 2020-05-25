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Мишустин призвал россиян пока воздержаться от поездок за рубеж

14:54
  • понедельник
  • 25 мая 2020

Безопаснее провести отпуск в России

Президентские выплаты медработникам в понедельник обсудил Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, передает "ТВ Центр".

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С докладом по видеосвязи выступил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он сообщил премьеру, что за апрель средства получили 153 тысячи врачей, младшего медперсонала и водителей скорой помощи. Кроме того, был создан специальный портал, куда медицинские организации подают списки сотрудников, которым полагаются выплаты.

На заседании также затронули тему туристического сезона. Как отметил Михаил Мишустин, эпидемиологическая ситуация во многих странах не даёт гарантий защиты от коронавирусной инфекции. Премьер призвал россиян воздержаться от поездок за рубеж. 

"Лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране. И с 1 июня во многих регионах возобновят свою работу санатории с медицинской лицензией. На следующем этапе при благоприятной эпидемиологической обстановке можно будет говорить о запуске курортов в полном объёме. Здесь я попросил глав субъектов Российской Федерации чётко следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора, чтобы создать условия для открытия курортного сезона", - сказал Мишустин.

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