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Джиган впервые снялся с Самойловой после объявления о разводе

14:33
  • понедельник
  • 25 мая 2020

Надежда на их воссоединение крепнет с каждым днем

Рэпер Джиган и модель Оксана Самойлова все меньше и меньше похожи на супругов, которые собираются разводиться. Они живут под одной крышей, гостят вместе у родственников, играют с детьми. На днях они набили себе одинаковые татуировки - дату рождения сына. 
Выяснились требования Самойловой при разводе с Джиганом

25 мая Джиган выложил в Instagram фото, где они позируют вместе с Самойловой и маленьким Давидом. "Счастливые", - написал рэпер на английском языке. Это первый совместный снимок, который супруги сделали и обнародовали после начала бракоразводного процесса. 

За последнее время музыкант сделал многое для того, чтобы вернуть доверие Самойловой. Он отказался от наркотиков, записал несколько новых треков в честь жены, стал больше времени проводить с детьми. А главное, рэпер перестал совершать странные поступки, из-за которых он загремел в наркологическую клинику после рождения наследника. 

Поклонники надеются, что скоро Джиган и Самойлова объявят о воссоединении. Если у них все наладится, то 15 июня им не придется идти в суд. На этот день у них назначена беседа с судьей. 

Оксана Самойлова и Джиган поженились в 2012 году. Они воспитывают трех дочерей и сына. В апреле модель подала заявление о расторжении брака, обвинив мужа в неверности. 

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