Допвыплаты за апрель получили более 150 тысяч медработников

Перечисление средств завершено

Работающим с коронавирусом медработникам перечислены федеральные выплаты за апрель. Как сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, более 150 тысяч медиков получили стимулирующие надбавки.

"По президентским выплатам завершены выплаты по апрелю 153 373 медицинским работникам", - сказал министр на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

По данным главы Минздрава, в числе получивших выплаты - 31 986 врачей, 80 924 средних медицинских работника, а также 18 579 представителей младшего медперсонала. Надбавки получили и 21 884 водителей скорой помощи.

Министр отметил, что средства были направлены и федеральным учреждениям, которые привлекли к оказанию медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Дополнительные средства получили 15 070 медицинских работников.

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