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Допвыплаты за апрель получили более 150 тысяч медработников

14:28
  • понедельник
  • 25 мая 2020

Перечисление средств завершено

Работающим с коронавирусом медработникам перечислены федеральные выплаты за апрель. Как сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, более 150 тысяч медиков получили стимулирующие надбавки.
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"По президентским выплатам завершены выплаты по апрелю 153 373 медицинским работникам", - сказал министр на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

По данным главы Минздрава, в числе получивших выплаты - 31 986 врачей, 80 924 средних медицинских работника, а также 18 579 представителей младшего медперсонала. Надбавки получили и 21 884 водителей скорой помощи.

Министр отметил, что средства были направлены и федеральным учреждениям, которые привлекли к оказанию медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Дополнительные средства получили 15 070 медицинских работников.

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