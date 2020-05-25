ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат МГД рассказал, какие произведения монументального искусства могут появиться в Москве

14:40
  • понедельник
  • 25 мая 2020

Речь идет о памятниках Юнусу Эмре и Ефиму Славскому

Депутаты Мосгордумы поддержали появление в столице памятников турецкому поэту Юнусу Эмре, который внес большой вклад в мировую литературу, а также создателю "ядерного щита" СССР Ефиму Славскому. Об этом рассказал председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям МГД Евгений Герасимов.

По словам парламентария, памятник Эмре планируется возвести в рамках проведенного в 2019 году Года культуры и туризма России и Турции за счет Анкары, передает "АиФ".

Монумент Славскому может расположиться на Большой Ордынке в парадном сквере госкорпорации "Росатом".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Скульптура
Скульптура
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.