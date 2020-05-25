Депутат МГД рассказал, какие произведения монументального искусства могут появиться в Москве

Речь идет о памятниках Юнусу Эмре и Ефиму Славскому

Депутаты Мосгордумы поддержали появление в столице памятников турецкому поэту Юнусу Эмре, который внес большой вклад в мировую литературу, а также создателю "ядерного щита" СССР Ефиму Славскому. Об этом рассказал председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям МГД Евгений Герасимов.

По словам парламентария, памятник Эмре планируется возвести в рамках проведенного в 2019 году Года культуры и туризма России и Турции за счет Анкары, передает "АиФ".

Монумент Славскому может расположиться на Большой Ордынке в парадном сквере госкорпорации "Росатом".

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