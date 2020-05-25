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Лишь треть россиян запланировала отпуск на лето 2020 года

14:47
  • понедельник
  • 25 мая 2020

Граждане поиздержались за период самоизоляции

Россияне вынужденно меняют свои планы на лето. Пандемия и период самоизоляции внесли свои коррективы. Оформлять отпуск в летние месяцы намерены лишь около 30% опрошенных экспертами Всероссийского центра изучения общественного мнения.
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"Готовы взять отпуск летом и отдохнуть 31% опрошенных россиян. Из них 14% возьмут отпуск на две недели, 8% - на месяц, 6% - на период больше месяца, 3% - на одну неделю. Не планируют брать ежегодный отпуск 19% респондентов", - сообщил журналистам директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

По словам Родина, причины корректировки планов в том, что люди поиздержались в период пандемии и изоляции, денег на отдых немного. Свою роль играют и страхи, связанные с вирусом и эпидемией.

По итогам опроса, люди старшего возраста планируют провести свой отпуск с семьей. А вот большинство молодых людей собираются отдыхать с друзьями, передает "Интерфакс".

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