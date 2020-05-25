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Меган Маркл пожаловалась на заговор со стороны родни Елизаветы II

15:28
  • понедельник
  • 25 мая 2020

Она чувствовала себя посторонней в Британии

Выяснились новые подробности пребывания Меган Маркл в Великобритании. Как оказалось, бывшая актриса считала, что против нее плетут заговор в королевском дворце. 
Меган Маркл столкнула принца Гарри в долговую яму

"Меган была убеждена, что это против нее был заговор. Поэтому она изолировалась во Фрогмор-хаусе. Она с самого начала ощущала себя аутсайдером. Это была не та жизнь, к которой она привыкла, и ей хотелось сбежать", - рассказал The Sunday Times источник из окружения принца Гарри и Меган Маркл.

По его словам, Маркл чувствовала себя посторонней. Кроме того, она невольно стала причиной ссоры между принцами Гарри и Уильямом. Наследник престола считал, что младший брат слишком поспешил с женитьбой. Еще герцогиня Сассекская тяготилась тем, что не может самостоятельно зарабатывать и тратить столько денег, сколько пожелает. Переезд в США избавил ее от этих проблем. 

Однако теперь в незнакомой среде оказался принц Гарри. "Я думаю, что Гарри в США будет как потерянная душа. Для него в Америке будет намного хуже, чем для Меган в Англии", - цитирует Us Magazine писателя Тома Куинна.

31 марта принц Гарри и Меган Маркл, которые отказались от привилегий и обязанностей старших членов монаршей семьи, потеряли возможность представлять британскую королеву на разных мероприятиях и лишились титулов Их Высочеств. Сначала они перебрались в Канаду, а затем в США.

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