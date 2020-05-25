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Москва возвращается к климатической норме

15:19
  • понедельник
  • 25 мая 2020

Погода догонит календарь к концу недели

Период аномального холода в Москве подошел к концу, тепло возвращается в столицу. Пока погода неустойчивая, с дождями и грозами. Однако синоптики обещают, что климатическая норма установится скоро.
"Не май месяц": когда в Москву вернется тепло

"В Москву приходит тепло. В первой половине недели оно будет умеренным, а с четверга сделает серьезную заявку на то, чтобы догнать календарь и приблизиться к климатической норме. Есть хорошие шансы на то, что в завершающие дни май успеет дать начало метеорологическому лету", - сообщили в Гидрометцентре.

26 мая, по данным метеорологов, днем местами небольшой дождь, в Москве 17-19 градусов, в Подмосковье 15-20 тепла. 27 мая умеренный дождь, в столице 13-15, в Подмосковье 11-16 градусов.

В четверг, 28 мая, станет еще теплее. Хотя и пройдет небольшой дождь, но воздух в Москве прогреется до 18-20 градусов, в Подмосковье до 15-20. В пятницу в столице уже до 21 градуса тепла, а в субботу – до плюс 24.

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