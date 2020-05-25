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Путин и премьер Ирака обсудили нефтяной кризис

15:26
  • понедельник
  • 25 мая 2020

Президент поздравил иракский народ с праздником

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мустафой Каземи.

Москва и Багдад обсудили ситуацию на мировом рынке углеводородов. Стороны скоординировали действия для решения этого вопроса.

"Дана позитивная оценка достигнутым при участии России и Ирака договоренностям в формате "ОПЕК плюс", ориентированным на преодоление острой фазы нефтяного кризиса", - говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, Путин и Каземи затронули в телефонном разговоре кризис в Сирии и вопросы двусторонних отношений. Путин поздравил премьер-министра Ирака и иракский народ с праздником Ид аль-Фитр (праздник разговения после поста во время священного для мусульман месяца Рамадан).

6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке, что повлекло за собой падение рубля.

12 апреля ОПЕК+ договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.  

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