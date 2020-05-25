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Собянин принял решение о строительстве подземной линии метро в районе Северный

15:20
  • понедельник
  • 25 мая 2020

Решение о продлении Люблинско-Дмитровской линии было поддержано в ходе голосования на портале "Активный гражданин"

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена. 

"Два года назад в марте 2018 года мы открыли участок метро от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской". И тогда же обещали жителям, что это не завершение, а только первый этап работы по улучшению транспортного обслуживания 400 тысяч москвичей, проживающих в районах, расположенных вдоль Дмитровского шоссе. Следующим этапом стало открытие наземного метро МЦД-1. Теперь работаем над тем, чтобы продлить Люблинско-Дмитровскую линию метро дальше – в Лианозово и Северный. Недавно по просьбе местных жителей мы приняли решение, что эта ветка будет полностью подземной, в том числе на участке за МКАД", – отметил Собянин.

Строительство участка Люблинско-Дмитровской линии метрополитена от станции "Селигерская" до станции "Физтех" было начато в 2019 году.

Решение о продлении Люблинско-Дмитровской линии метро в Лианозово и Северный было поддержано москвичами в ходе голосования на портале "Активный гражданин", в котором приняли участие более 199 тысяч человек.

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