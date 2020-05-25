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В Лианозово открылся новый подземный пешеходный переход

15:20
  • понедельник
  • 25 мая 2020

На базе станции "Лианозово" организуют полноценный ТПУ

Для прохода людей 25 мая открыт новый подземный переход в Лианозове. В перспективе на базе станции "Лианозово" планируется организовать полноценный транспортно-пересадочный узел, обеспечивающий пересадку между Люблинско-Дмитровской линией метро, МЦД-1 и наземным общественным транспортом.

Для этого железнодорожную станцию "Лианозово" планируется перенести на 350 метров в сторону Московской области со строительством 2 новых пассажирских платформ и 2 подземных вестибюлей.

Северный вестибюль планируется интегрировать со станцией метро. Южный вестибюль будет совмещен с подземным пешеходным переходом через Лианозовский проезд, строительство которого было завершено в мае 2020 года.

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Подземный пешеходный переход
Подземный пешеходный переход
Подземный пешеходный переход
Подземный пешеходный переход
Подземный пешеходный переход
Подземный пешеходный переход
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