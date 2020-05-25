Психологи посоветовали россиянам выходить из самоизоляции постепенно

Специалисты рассказали, как правильно действовать, чтобы избежать стресса

Специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России опубликовали инструкцию для людей, которые боятся выходить на улицу после продолжительного режима самоизоляции. К концу мая многие регионы России либо сняли ограничения, введенные из-за коронавируса, либо ослабили их.

Как передает ТАСС со ссылкой на документ психологов, людям советуют выходить из изоляции постепенно и начинать с простых шагов. Например, для тех, кому может показаться опасным выход на улицу, рекомендовано для начала пройтись по двору своего дома.

"Продумайте последовательный план действий, которые помогут справиться или изменить тревожащую ситуацию. Если боитесь сразу возвращаться в социальную жизнь, идти в магазин, передвигаться на общественном транспорте, то начните с малого, выхода во двор. Начинайте с простых шагов и двигайтесь поэтапно", - говорится в инструкции.

Психологи объяснили, что негативные эмоции могут появиться из-за того, что пространство, в котором они находились в изоляции, ощущалось как безопасное место, а теперь им необходимо выходить в мир, который представляется опасным.

Если есть такая возможность, лучше планировать свой день. Важно также не додумывать и не фантазировать о ситуации с коронавирусом в целом, а строить свои выводы на достоверной информации.

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