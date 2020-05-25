В США обанкротились 17 производителей сланцевой нефти

К концу года ожидается рост числа компаний-банкротов до семи десятков

Процедуру банкротства с начала 2020 года запустили 17 американских компаний по добыче сланцевой нефти. Эксперты ожидают настоящей волны банкротств, отмечается, что производители "находятся под серьезным давлением" из-за падения спроса вследствие пандемии коронавируса. К концу текущего года число компаний-банкротов может увеличиться до 73.

Цена на американскую нефть марки WTI уже не падает до отрицательных значений, как это было в апреле этого года. Тем не менее, уровень в 30 долларов за баррель вдвое ниже январских значений – и, если ситуация не изменится, в следующем году еще 170 производителей могут объявить себя банкротами.

Как пишет газета Financial Times, общий долг подавших на банкротство американских компаний – около 14 миллиардов долларов. Остальным же производителям "сланца", уже основательно сократившим свои бюджеты, потребуется несколько лет, чтобы выйти на прежние показатели добычи.

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