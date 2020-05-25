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Президент Австрии засиделся в кафе и нарушил карантин

16:08
  • понедельник
  • 25 мая 2020

Канцлер и местные жители просят его понять и простить

Канцлер Австрии Себастьян Курц вступился за президента страны Александера Ван дер Беллена, засидевшегося за столиком кафе после 23:00.

Он отметил, что президент, как и все остальные граждане страны, радуется смягчению карантинных мер, введенных из-за коронавируса.

"Я думаю, что все люди в нашей стране чувствуют себя одинаково. Не имеет значение - президент или не президент, в каком регионе или стороне света. Мы все радуемся, когда правила все больше могут быть смягчены и мы можем все больше возвращаться к нормальности", - сообщил Курц (цитата по ТАСС).

Поддержали президента и простые австрийцы. Он попросили Ван дер Беллена не извиняться за свой поступок.

"Я почти уверена, что после полуночи коронавирус не заразнее, чем до 23:00", - написала одна из пользовательниц Twitter.

Об инциденте стало известно в воскресенье. Полиция обнаружила около 0:20 ночи за столиком на веранде итальянского кафе "Sole" президента, его жену и их друзей. Сейчас во время пандемии кафе и рестораны должны быть закрыты с 23:00 до 6:00. Гости могут сидеть за столиками, но обслуживать их не должны.

"Я впервые с момента "локдауна" пошел поесть с двумя друзьями и супругой. Мы заговорились и забыли о времени. Мне действительно очень жаль. Это была ошибка. Если ресторатор из-за этого понесет ущерб, то я буду нести за это ответственность", - написал Ван дер Беллен в Twitter.

Как сообщают СМИ, владельцу ресторана грозит штраф в 30 тысяч евро за нарушение рабочих часов.

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